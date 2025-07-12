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В Омске арестовали высокопоставленного полицейского

Начальник одного из отделов УЭБ подозревается в крышевании казино.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 11 июля, по подозрению в совершении преступления был задержан начальник одного из отделов управления УЭБ и ПУ УМВД по Омской области. По информации «Коммерческих вестей», речь идет о начальнике шестого отдела Вячеславе Ильине.

Вечером того же дня Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Ильина сроком на два месяца. По информации источника, высокопоставленный полицейский обвиняется в том, что он брал взятки и за это закрывал глаза на деятельность нелегальных казино.

Расследование ведут в Пятом следственном управлении СК России в Новосибирске. Официальных комментариев от ведомств по этому поводу пока не поступало.