В Омске арестовали высокопоставленного полицейского

Вечером того же дня Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте Ильина сроком на два месяца. По информации источника, высокопоставленный полицейский обвиняется в том, что он брал взятки и за это закрывал глаза на деятельность нелегальных казино.