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Дуров обвинил французские власти в преследовании свободы слова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовом походе против свободы слова и технологического прогресса. Об этом он написал в своей публикации на одной из платформ, комментируя сообщения о возбуждении французской прокуратурой уголовного дела против соцсети X.

Дуров заявил, что власти Франции преследуют свободу слова и препятствуют прогрессу.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил французские власти в крестовом походе против свободы слова и технологического прогресса. Об этом он написал в своей публикации на одной из платформ, комментируя сообщения о возбуждении французской прокуратурой уголовного дела против соцсети X.

«Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технологического прогресса. Использование уголовных дел вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия», — написал Дуров в соцсети X.

Основатель Telegram высказался после публикации издания Politico о том, что французская прокуратура начала расследование в отношении соцсети X (бывший Twitter) по подозрению в манипулировании алгоритмами платформы с целью иностранного вмешательства. В материале Politico отмечается, что прокуратура рассматривает возможность нарушения компанией прозрачности работы цифровых инструментов.

Ранее прокуратура Парижа с 10 июля позволила основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову выезжать за пределы Франции в ОАЭ на срок, не превышающий двух недель. При этом Дуров обязан предварительно уведомлять следственного судью о каждом планируемом выезде.

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