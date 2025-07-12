В Красноярском крае на реке Чулым утонул мужчина

Сегодня, 12 июля, ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщило, что в селе Александровка Боготольского района утонул мужчина в реке Чулым.
В ведомстве уточнили, что место ЧП не являлось официальным пляжем. Это уже тридцатый случай гибели на водоемах региона в текущем купальном сезоне.
Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций призвали любителей акваторий выбирать для отдыха только специально оборудованные пляжи. Следует неукоснительно соблюдать правила безопасности при плавании.
Ранее портал kras.mk.ru сообщил о возбуждении уголовного дела из-за смерти рабочего на стройплощадке.