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В Красноярском крае на реке Чулым утонул мужчина

Сегодня, 12 июля, ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщило, что в селе Александровка Боготольского района утонул мужчина при купании в реке Чулым.

Сегодня, 12 июля, ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщило, что в селе Александровка Боготольского района утонул мужчина в реке Чулым.

В ведомстве уточнили, что место ЧП не являлось официальным пляжем. Это уже тридцатый случай гибели на водоемах региона в текущем купальном сезоне.

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций призвали любителей акваторий выбирать для отдыха только специально оборудованные пляжи. Следует неукоснительно соблюдать правила безопасности при плавании.

Ранее портал kras.mk.ru сообщил о возбуждении уголовного дела из-за смерти рабочего на стройплощадке.