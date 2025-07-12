Губернатор Гусев: В пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский дрон

«Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Вооружённые силы Украины начали атаковать свои же войска из-за потери связи в Харьковской области. Удары наносятся без разбора, и целью ВСУ является уничтожение всех военнослужащих в данном районе. «Дружественный огонь», предположительно, произошёл из-за сбоя в коммуникации между подразделениями.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше