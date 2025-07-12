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Губернатор Гусев: В пригороде Воронежа обнаружен и уничтожен украинский дрон

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в пригороде Воронежа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее Вооружённые силы Украины начали атаковать свои же войска из-за потери связи в Харьковской области. Удары наносятся без разбора, и целью ВСУ является уничтожение всех военнослужащих в данном районе. «Дружественный огонь», предположительно, произошёл из-за сбоя в коммуникации между подразделениями.

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