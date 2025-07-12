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В Омской области корова убила женщину

Женщина работала сторожем на предприятии.

В Омской области 55-летняя сотрудница коммерческого предприятия погибла от травм, причиненных коровой. Как сообщили в пятницу, 11 июля 2025 года, в СУ СКР по Омской области, по факту несчастного случая на производстве возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, 4 июля одна из коров причинила 55-летней работнице предприятия травмы груди и живота, от которых женщина скончалась.

По мнению следствия, несчастный случай произошел из-за нарушения должностными лицами требований охраны труда, выразившегося в допуске к данным видам работ сторожа, которым была трудоустроена погибшая", — заявили в региональном СУ СКР.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также виновных лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных лиц.