В Омской области корова убила женщину

В Омской области 55-летняя сотрудница коммерческого предприятия погибла от травм, причиненных коровой. Как сообщили в пятницу, 11 июля 2025 года, в СУ СКР по Омской области, по факту несчастного случая на производстве возбуждено уголовное дело.