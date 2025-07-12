Авто на красный — пятеро в больнице: что известно о ДТП на Бережковской

Столичная полиция оперативно обнаружила автомобиль, причастный к аварии. Машину марки HIPhi Z нашли в 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года. Все находившиеся в авто на момент наезда были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел.