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Авто на красный — пятеро в больнице: что известно о ДТП на Бережковской

В ходе допроса предполагаемый виновник признал вину в аварии.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 11 июля на Бережковской набережной произошло ДТП с участием легкового автомобиля, который наехал на группу пешеходов. По предварительным данным, пострадали пятеро человек, в том числе двое детей. Водитель с места происшествия скрылся. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание правоохранительных органов.

Нарушил сигнал светофора и скрылся.

По информации прокуратуры, автомобиль проехал на красный сигнал и после наезда покинул место происшествия. Нарушение зафиксировали дорожные камеры.

Водитель установлен и задержан.

Столичная полиция оперативно обнаружила автомобиль, причастный к аварии. Машину марки HIPhi Z нашли в 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года. Все находившиеся в авто на момент наезда были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел.

За рулём — студент с долгами по штрафам.

Предварительно установлено, что автомобилем управлял 23-летний студент. Выяснилось, что на момент аварии у него имелись долги по штрафам — открыты три исполнительных производства на сумму более 2 тысяч рублей.

Водитель мог быть пьян.

По данным следствия, предполагаемый виновник ДТП находился в состоянии опьянения. Следственно-оперативная группа продолжает сбор материалов, после чего будет принято процессуальное решение.

Пятеро в больнице, двое — в тяжёлом состоянии.

В результате аварии пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. По сведениям Департамента здравоохранения Москвы, двое находятся в тяжёлом состоянии, остальные получили травмы средней степени.

Детей доставили в клинику доктора Рошаля, взрослых — в городские больницы № 67, Боткинскую и ГКБ № 1.

Движение восстановлено.

Участок Бережковской набережной, где произошло ДТП, уже полностью открыт для движения. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.