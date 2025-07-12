Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предложили лишать гражданства тех, кто воевал на Украине

Американский журналист Такер Карлсон заявил о необходимости лишать гражданства США тех граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне иностранных государств, в том числе на Украине. Об этом он сказал на конференции консервативной организации Turning Point USA, проходящей во Флориде.

Карлсон считает необходимым лишать гражданства США людей, воевавших на Украине.

Американский журналист Такер Карлсон заявил о необходимости лишать гражданства США тех граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне иностранных государств, в том числе на Украине. Об этом он сказал на конференции консервативной организации Turning Point USA, проходящей во Флориде.

«Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства [США]. Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства. Невозможно воевать за другую страну и оставаться американцем», — передает ТАСС слова Карлсона.

В ходе дискуссии журналисту задали вопрос о допустимости двойного гражданства для американцев и возможности одновременного служения интересам двух стран. Карлсон выразил однозначную позицию. Он также отметил, что, по его мнению, лица с двойным гражданством не должны получать доступ к управленческим должностям в Штатах.

Ранее американский журналист Такер Карлсон в беседе с коллегой Мегин Келли заявил, что считает президента Украины Владимира Зеленского противником США. По его словам, власти Украины причастны к организации покушений на некоторых лиц, в том числе известных представителей консервативных кругов, пишет RT. Карлсон охарактеризовал правительство Зеленского как коррумпированное и напомнил о запрете крупнейшей христианской конфессии на территории страны.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше