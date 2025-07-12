В США предложили лишать гражданства тех, кто воевал на Украине

Американский журналист Такер Карлсон заявил о необходимости лишать гражданства США тех граждан, которые участвовали в боевых действиях на стороне иностранных государств, в том числе на Украине. Об этом он сказал на конференции консервативной организации Turning Point USA, проходящей во Флориде.