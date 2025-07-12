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В Омске расследуют случаи нападения бродячих собак на детей

Возбуждено доследственное производство.

Следственный комитет Омской области инициировал проверку после серии нападений бездомных животных на несовершеннолетних в разных районах города.

Трагические инциденты произошли в течение двух дней в разных округах Омска. 8 июля в Ленинском округе собака покусала ребенка во дворе дома на улице 22 Марьяновская, 8. Мальчик получил травмы и сейчас проходит лечение.

Второй случай произошел 9 июля в Кировском округе. На этот раз жертвой нападения стала 15-летняя жертва — подросток получил травмы возле дома на улице 2 Тюкалинская, 44-А и был госпитализирован.

Правоохранительные органы начали тщательное расследование обстоятельств происшествий. Следователи намерены установить все детали инцидентов и определить степень ответственности должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих животных. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении ответственных чиновников. Ситуация находится на особом контроле у следственных органов.