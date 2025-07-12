В Омске расследуют случаи нападения бродячих собак на детей

Правоохранительные органы начали тщательное расследование обстоятельств происшествий. Следователи намерены установить все детали инцидентов и определить степень ответственности должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих животных. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении ответственных чиновников. Ситуация находится на особом контроле у следственных органов.