Жителям Забайкалья, которые пострадали от паводка, выплатят более 14 млн рублей

Жители районов в Забайкалье, которые пострадали от паводка, выплатят более 14 миллионов рублей. Как стало известно КП-Иркутск, такое решение приняло правительство района совместно с министерство финансов Забайкалья.
— Социальные выплаты положены жителям края, дома и участки которых, затопило после июльских дождей. Такое распоряжение уже подписали, — уточнили в пресс-службе правительства Забайкалья.
В Читинском (Маккавеево) и Карымском округах 145 пострадавшим от недавних ливней уже выплачены первые компенсации. Администрации округов получили благодарность за оперативную работу. Остальные заявки находятся на рассмотрении, отказов пока не было.
Напомним, что в результате ливней были повреждены дороги, мосты, водопропускные трубы и 79 приусадебных участков в населенных пунктах Маккавеево, Дарасун, Курорт-Дарасун, Ильинка, Танха, Шишкино-Остров и Урульга.