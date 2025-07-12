Омские следователи проверяют работу Пассажирского предприятия-8

Второе произошло вчера, 11 июля. В районе дома № 93 по улице Суворова водитель автобуса не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автовоз. Что интересно, автобус следовал по тому же 125 маршруту. Пострадали шестеро пассажиров, двое из них дети.