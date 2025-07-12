Омские следователи проверяют работу Пассажирского предприятия-8

СУ СКР по Омской области проводит проверку работы ПП-8. Причина — только за последние несколько дней в Омске случилось два крупных ДТП с участием пассажирских автобусов этой организации.
Первая авария случилась 9 июля на 804 км Исилькульского тракта в Омске столкнулись фура и автобус № 125. Пострадал ребенок и пятеро взрослых.
Второе произошло вчера, 11 июля. В районе дома № 93 по улице Суворова водитель автобуса не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автовоз. Что интересно, автобус следовал по тому же 125 маршруту. Пострадали шестеро пассажиров, двое из них дети.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и работников пассажироперевозчика, а также решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”, — сообщили в СУ СКР.
Обстоятельства и причины последней аварии также устанавливает Госавтоинспекция по Омкой области. Ход проверки на контроле у прокуратуры.