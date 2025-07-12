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Размыло дамбу на свалке в «Преображенке» 11 июля: власти объяснили ситуацию

После многочисленных обращений жителей по поводу полигона ТКО «Преображенка» поступило официальное разъяснение от региональных властей.

После многочисленных обращений жителей по поводу полигона ТКО «Преображенка» поступило официальное разъяснение от региональных властей.

11 июля на территории объекта произошёл инцидент — частично размыло дамбу одного из технологических водоёмов.

Это сооружение важно для нормальной работы полигона, но, по заверениям специалистов, угрозы экологии и населению он не представляет.

«Последствия размытия были оперативно устранены. Распространения вод за пределы участка не было. Показатели воды соответствуют допустимым нормам поверхностного стока», — сообщили в региональном минэкологии.

Напомним, что полигон находится на финальной стадии эксплуатации — его планируется закрыть к концу 2025 — началу 2026 года, после чего исключить из схемы обращения с отходами.

В планах — рекультивация, то есть комплекс восстановительных мероприятий, чтобы место стало безопасным и для людей, и для природы.

Также стало известно, что руководитель предприятия, обслуживающего полигон, покинул свою должность. Как отметили в министерстве, это сделано в рамках усиления контроля и обеспечения надёжности на объекте.

Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Власти обещают продолжать работу в этом направлении.

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