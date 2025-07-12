Размыло дамбу на свалке в «Преображенке» 11 июля: власти объяснили ситуацию

После многочисленных обращений жителей по поводу полигона ТКО «Преображенка» поступило официальное разъяснение от региональных властей.
11 июля на территории объекта произошёл инцидент — частично размыло дамбу одного из технологических водоёмов.
Это сооружение важно для нормальной работы полигона, но, по заверениям специалистов, угрозы экологии и населению он не представляет.
«Последствия размытия были оперативно устранены. Распространения вод за пределы участка не было. Показатели воды соответствуют допустимым нормам поверхностного стока», — сообщили в региональном минэкологии.
Напомним, что полигон находится на финальной стадии эксплуатации — его планируется закрыть к концу 2025 — началу 2026 года, после чего исключить из схемы обращения с отходами.
В планах — рекультивация, то есть комплекс восстановительных мероприятий, чтобы место стало безопасным и для людей, и для природы.
Также стало известно, что руководитель предприятия, обслуживающего полигон, покинул свою должность. Как отметили в министерстве, это сделано в рамках усиления контроля и обеспечения надёжности на объекте.
Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы подобные ситуации больше не повторялись. Власти обещают продолжать работу в этом направлении.
Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.