В двух округах Омска на детей напали бродячие собаки

В СУ СКР проводится доследственная проверка по фактам нападений на детей бродячих собак. Только за последнее время, по данным ведомства, животные атаковали в двух округах Омска — Ленинском и Кировском.
В первом случае нападение произошло 8 июля около 18 часов во дворе дома по улице 22-я Марьяновская. Бездомная собака укусила мальчика, сейчас он проходит лечение.
В Кировском округе нападение произошло 9 июля возле дома по улице 2-я Тюкалинская. Там бродячая стая атаковала 15-летнего подростка. Он получил настолько серьезные травмы, что дошло до госпитализации.
«Следователями будут установлены все обстоятельства произошедших случаев и решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), в отношении должностных лиц, обязанных своевременно организовывать отлов бродячих животных», — прокомментировали в ведомстве.
Также в ведомстве напомнили, что об агрессивных бродячих животных необходимо сообщать по телефону единой дежурно-диспетчерской службы города: 78−78−78.