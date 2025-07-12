В Киеве прошел митинг родных военных, пропавших у границы Белгородской области

В Киеве прошел митинг родственников военных ВСУ.
Родственники военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, пропавших без вести после инцидента в районе границы Белгородской области в марте, провели массовую акцию протеста в центре Киева. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
«Так, о мартовской провокации ВСУ напомнили командованию украинской армии родные и близкие пропавших без вести солдат 225-го ошп, которые вышли на массовую акцию протеста в центре столицы», — рассказал источник. Его слова передает ТАСС.
В апреле начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что вооруженные формирования группировки «Север» завершили операцию по ликвидации украинских диверсионных отрядов в районе села Поповка в Белгородской области. Герасимов также отметил, что в приграничных лесных зонах прошли поисковые мероприятия, направленные на обнаружение и обезвреживание отдельных военнослужащих ВСУ, которые могли скрываться на этой территории.