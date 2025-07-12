В США зарегистрировали смерть от лёгочной чумы

А ранее в сёлах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района в Омской области была зафиксирована вспышка инфекции среди свиней. Власти принимают меры по локализации очага заболевания. Чума не является опасной для людей, но смертельна для свиней и других парнокопытных.