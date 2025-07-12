В США зарегистрировали смерть от лёгочной чумы

«Медики получили результаты анализов, подтверждающие смерть жителя округа Коконино от лёгочной чумы. Смерть не связана с недавним сообщением о вымирании луговых собачек в районе Таунсенд-Винона. Риск для населения остаётся низким», — говорится в сообщении.
Лёгочная чума считается наиболее опасной разновидностью инфекции, поражающей лёгкие и отличающейся относительно редким появлением среди населения. Зафиксированный инцидент стал первым подобным случаем с 2007 года на территории округа. Детали, касающиеся личности погибшего, не разглашаются.
А ранее в сёлах Моховой Привал и Захаровка Муромцевского района в Омской области была зафиксирована вспышка инфекции среди свиней. Власти принимают меры по локализации очага заболевания. Чума не является опасной для людей, но смертельна для свиней и других парнокопытных.