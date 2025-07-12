В США зафиксирована смерть от легочной чумы

Американец умер от легочной чумы.
В округе Коконино, расположенном в американском штате Аризона, зарегистрирован летальный случай в результате легочной формы чумы. Об этом сообщили в службе здравоохранения округа.
«…житель округа умер от легочной чумы — тяжелой инфекции легких, вызываемой бактерией Yersinia pestis (чумная палочка — прим. URA.RU)» — написали на странице ведомства в одной из соцсетей. Имя и возраст пациента не разглашаются.
Это первый с 2007 года случай летального исхода от легочной формы чумы в регионе. Легочная чума — крайне редкая и наиболее тяжелая разновидность заболевания, при которой инфекция поражает дыхательные пути.