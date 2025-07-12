Ночью силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он.
Ранее в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен украинский дрон. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
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