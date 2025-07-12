В Башкирии в пятницу утонули четверо мужчин и девочка.

Пять жителей Башкирии погибли на водоёмах в минувшую пятницу. Об этом напомнили в ГКЧС РБ. «Радует, что выходные будут по-настоящему летними, но именно в такое время увеличивается количество несчастных случаев на воде, — прокомментировал руководитель ведомства Кирилл Первов. — Виной тому алкоголь, дикие пляжи, переоценка своих сил».