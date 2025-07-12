В Башкирии в пятницу утонули четверо мужчин и девочка.

Пять жителей Башкирии погибли на водоёмах в минувшую пятницу. Об этом напомнили в ГКЧС РБ. «Радует, что выходные будут по-настоящему летними, но именно в такое время увеличивается количество несчастных случаев на воде, — прокомментировал руководитель ведомства Кирилл Первов. — Виной тому алкоголь, дикие пляжи, переоценка своих сил».
52-летний белоречанин отдыхал в компании друзей со спиртным. Он отправился переплыть городской пруд на спор — но до берега не добрался.
65-летний житель Бирска отдыхал с семьёй на озере Подворном, тоже не без алкоголя. Прыгнул с понтонного моста — и не вынырнул.
На реке Белой в Бураевском районе утонули 40-летний мужчина и его 13-летняя племянница. Они приехали в гости и отдыхали на диком пляже. Свидетель услышал крики и побежал на помощь, но спасать уже было некого.
26-летний житель Давлекановского района утонул в пруду, плавая в запрещённом для купания месте.