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Северная Корея приняла Лаврова на своем самом разрекламированном курорте: первые заявления и фото от Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 июля прибыл в северокорейский курорт Вонсан для второго раунда переговоров с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи. Сегодня, 12 июля, стороны обсудили военно-политическое сотрудничество между странами, включая участие военных КНДР в защите Курской области, а также планы по развитию туризма. Отдельно Сон Хи подчеркнула, что Северная Корея полностью поддерживает Россию в вопросах территориальной целостности. Первые заявления сторон и фото от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой — в материале URA.RU.

Лавров провел переговоры с Цой Сон Хи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 июля прибыл в северокорейский курорт Вонсан для второго раунда переговоров с главой МИД КНДР Чхве Сон Хи. Сегодня, 12 июля, стороны обсудили военно-политическое сотрудничество между странами, включая участие военных КНДР в защите Курской области, а также планы по развитию туризма. Отдельно Сон Хи подчеркнула, что Северная Корея полностью поддерживает Россию в вопросах территориальной целостности. Первые заявления сторон и фото от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой — в материале URA.RU.

Второй раунд переговоров в Вонсане.

Вечером 11 июля Сергей Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан для проведения переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В аэропорту российского политика приветствовали представители почетного караула, а также местные жители с цветами. Министр, в свою очередь, поприветствовал собравшихся словами: «Здравствуйте!». Девушка в традиционной корейской одежде вручила ему букет.

Встреча проходит в рамках очередного этапа стратегического диалога между двумя странами. Первый раунд переговоров на уровне министров иностранных дел прошел в Москве в январе 2024 года. Как уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, «визит проходит в городе Вонсан, который расположен на полуострове и окружен морем с двух сторон».

Встреча министров иностранных дел КНДР и России впервые прошла в городе ВонсанФото: telegram-канал Марии ЗахаровойВонсан — полуостровной курорт, окруженный морем с двух сторонФото: telegram-канал Марии Захаровой.

Итоги встречи и первые заявления сторон.

Курс на «непобедимое братство».

Лавров отметил значимый вклад военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской областиФото: telegram-канал МИД России.

В ходе переговоров с главой МИД КНДР Лавров заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области служит прямым подтверждением того, что отношения между Россией и Северной Кореей основаны на «непобедимом братстве». По его словам, новый стратегический договор между двумя странами стал прочной основой для такого сотрудничества. Глава российского МИД также отметил, что именно в Курской области героические военнослужащие Корейской народной армии совместно с российскими бойцами, жертвуя собственной кровью и жизнями, внесли значительный вклад в освобождение региона от украинских националистов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин поблагодарил КНДР за помощь в защите Курской области: как корейцы помогли РФ выбить ВСУ.

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля отдельно отметил вклад КНДР в разгром украинских сил на данном направлении. Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии за участие в операции, подчеркнув, что их подвиг не будет забыт российским народом. По данным МИД РФ, действия северокорейских военных проходили в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который вступил в силу 5 декабря 2024 года.

Безоговорочная поддержка России.

МИД КНДР выразило безоговорочную поддержку России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян безоговорочно поддерживает курс России на защиту суверенитета и территориальной целостности. Она подчеркнула, что отношения между двумя странами вышли на уровень прочного сотрудничества.

«Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога», — сказала Цой Сон Хи, открывая встречу с министром иностранных дел РФ.

По словам Цой Сон Хи, визит Лаврова отражает стремление обеих сторон к дальнейшему укреплению традиционного партнерства. Она также отметила, что участие военных подразделений КНДР в операции по освобождению Курской области стало символом высокого уровня сотрудничества между странами.

Развитие туризма и культурных обменов.

Лавров также подчеркнул, что Россия намерена способствовать увеличению числа российских туристов, посещающих северокорейский курорт Вонсан. В рамках соглашения 2024 года стороны также планируют развивать сотрудничество в спорте, культуре и туризме, отметил он.

Вонсан — новый центр притяжения.

1 июля 2025 года в Вонсане открылся новый пляжный курорт, рассчитанный на 20 тысяч гостей. Комплекс включает современные отели, аквапарк и четырехкилометровый пляж. В церемонии завершения строительства туристической зоны приняли участие председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. По данным МИД РФ, власти КНДР планируют принимать на курорте иностранных туристов.

Протяженность пляжа в Вонсане составляет четыре километраФото: telegram-канал Марии ЗахаровойОтели на северокорейском курорте рассчитаны на 20 тысяч человекФото: telegram-канал Марии Захаровой.

В июне прошлого года Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий развитие сотрудничества в сферах спорта, культуры и туризма. Согласно четвертой статье, в случае вооруженного нападения на одну из сторон другая обязуется немедленно оказать военную и иную поддержку на основе Устава ООН и национального законодательства. Восьмая статья предусматривает создание механизмов для совместных мероприятий, направленных на укрепление обороноспособности, предотвращение конфликтов и обеспечение региональной и международной безопасности.

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