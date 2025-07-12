В ходе переговоров с главой МИД КНДР Лавров заявил, что участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области служит прямым подтверждением того, что отношения между Россией и Северной Кореей основаны на «непобедимом братстве». По его словам, новый стратегический договор между двумя странами стал прочной основой для такого сотрудничества. Глава российского МИД также отметил, что именно в Курской области героические военнослужащие Корейской народной армии совместно с российскими бойцами, жертвуя собственной кровью и жизнями, внесли значительный вклад в освобождение региона от украинских националистов.