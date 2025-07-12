Женщина пострадала в ДТП с трамваями в Челябинске

ДТП произошло вечером 11 июля у дома № 81 по улице Горького.
— По предварительным данным, 36-летняя водитель трамвая допустила сход вагона с рельсов, после чего тот столкнулся со встречно двигавшимся трамваем маршрута № 5, — рассказали в ГАИ.
Травмы получила виновница ДТП. В момент аварии в трамваях были пассажиры, но они не пострадали.
Ранее мы рассказывали, что госавтоинспекторы задержали в Челябинске водителя автобуса, который перевозил пассажиров, будучи лишённым прав. По решению суда ближайшие семь дней мужчина проведёт в спецприёмнике.