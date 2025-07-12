Суд в Москве арестовал иностранца за попытку дать взятку инспектору ДПС

«Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (“Покушение на дачу взятки должностному лицу”)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурант в служебном автомобиле ДПС пытался передать взятку за несоставление протокола об административном правонарушении. Инспектор пресек противоправные действия, после чего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
«С фигурантом проведены следственные действия. Ему предъявлено обвинение, вину он признал в полном объеме. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе.