Суд в Москве арестовал иностранца за попытку дать взятку инспектору ДПС

«С фигурантом проведены следственные действия. Ему предъявлено обвинение, вину он признал в полном объеме. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в пресс-службе.