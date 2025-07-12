Жители Днепропетровской области начали срочно продавать свои дома

Большинство объявлений сопровождаются пометкой о срочной продаже. Так, в Кривом Роге выставлена на продажу двухкомнатная квартира по цене 314 тысяч гривен (565 тысяч рублей). В Каменском (ранее Днепродзержинск) стоимость однокомнатной квартиры составляет 293 тысячи гривен (527 тысяч рублей). В Широком двухкомнатное жилье предлагается за 175 тысяч гривен (315 тысяч рублей), при этом собственник не исключает возможность обмена недвижимости на автомобиль.