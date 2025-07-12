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Москалькова: Россия и Украина готовят новый обмен посылками для военнопленных

Российская и украинская стороны готовят новый обмен посылками для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Сейчас ведутся переговоры о содержимом посылок и сборе писем от граждан для передачи пленным.

Москалькова заявила, что сейчас решается вопрос о содержимом посылок.

Российская и украинская стороны готовят новый обмен посылками для военнопленных, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Сейчас ведутся переговоры о содержимом посылок и сборе писем от граждан для передачи пленным.

«Планируем отправить. Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — заявила Москалькова РИА Новости. Омбудсмен уточнила, что обмен будет двусторонним: посылки и письма смогут получить военнопленные с обеих сторон.

Предыдущий этап обмена пленными между Россией и Украиной состоялся 26 июня в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Тогда стороны обменялись равноценным количеством военнопленных при поддержке Белоруссии.

В пятницу, 11 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной еще продолжается. Представитель Кремля, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности переговоров с Москвой до окончания обменов, отметил, что процесс еще не завершен, передает «Ридус».

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