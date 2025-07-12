Москалькова: Россия и Украина готовят новый обмен посылками для военнопленных

«Планируем отправить. Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — заявила Москалькова РИА Новости. Омбудсмен уточнила, что обмен будет двусторонним: посылки и письма смогут получить военнопленные с обеих сторон.