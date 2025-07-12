В Красноярском крае подросток взобрался на вагон и получил мощный удар током

Предварительно установлено, что накануне, 11 июля, в вечернее время 16-летний местный житель пытался перелезть через грузовой состав. Вопросы, зачем — на потом. Хотя даже по фото, предоставленным следствием, понятно, что молодой человек, вероятнее всего, искал острых ощущений.