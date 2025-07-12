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В Красноярском крае подросток взобрался на вагон и получил мощный удар током

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ЧП на станции Козулька.

Источник: СК

В Красноярском крае произошло новое ЧП на железной дороге: на станции Козулька подросток получил электротравму. Подробности рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Предварительно установлено, что накануне, 11 июля, в вечернее время 16-летний местный житель пытался перелезть через грузовой состав. Вопросы, зачем — на потом. Хотя даже по фото, предоставленным следствием, понятно, что молодой человек, вероятнее всего, искал острых ощущений.

Взобравшись на вагон, он оказался в опасной близости с контактной сетью. И получил мощнейший электрический разряд. Мощность сети — 27тысяч вольт, в большинстве случаев это смертельно. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.