В Красноярском крае подросток взобрался на вагон и получил мощный удар током

В Красноярском крае произошло новое ЧП на железной дороге: на станции Козулька подросток получил электротравму. Подробности рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Предварительно установлено, что накануне, 11 июля, в вечернее время 16-летний местный житель пытался перелезть через грузовой состав. Вопросы, зачем — на потом. Хотя даже по фото, предоставленным следствием, понятно, что молодой человек, вероятнее всего, искал острых ощущений.
Взобравшись на вагон, он оказался в опасной близости с контактной сетью. И получил мощнейший электрический разряд. Мощность сети — 27тысяч вольт, в большинстве случаев это смертельно. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, врачи борются за его жизнь.