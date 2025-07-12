Задыхался на глазах у всех: подросток из Бурятии мог умереть из-за халатного отношения к своей болезни

Несвоевременное обращение за медицинской помощью едва не стоило мальчику жизни. Родители даже не представляли, насколько серьезны симптомы бронхиальной астмы, которой болел их сын. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе детской Республиканской клинической больницы в Бурятии, из-за халатности, состояние подростка стало критическим, ему требовалась экстренная госпитализация. Находясь в общественном месте, у несовершеннолетнего начался приступ удушья.
— Как оказалось, ребенок ранее не наблюдался у врачей и не проходил необходимое лечение. Однако это важно, потому что бронхиальная астма часто связана с аллергией, — уточнили врачи.
Скорая помощь доставила ребенка в отделение анестезиологии и реанимации. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента. Сейчас его перевели в отделение пульмонологии, там ему назначат курс терапии.