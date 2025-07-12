Задыхался на глазах у всех: подросток из Бурятии мог умереть из-за халатного отношения к своей болезни

Несвоевременное обращение за медицинской помощью едва не стоило мальчику жизни. Родители даже не представляли, насколько серьезны симптомы бронхиальной астмы, которой болел их сын. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе детской Республиканской клинической больницы в Бурятии, из-за халатности, состояние подростка стало критическим, ему требовалась экстренная госпитализация. Находясь в общественном месте, у несовершеннолетнего начался приступ удушья.