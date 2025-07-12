В Башкирии в пятницу люди терялись в лесах, полях и на воде

За минувший день в Башкирии потерялось пятеро жителей, к счастью, все они нашлись живыми и здоровыми.
Напомним, в Чебыково Караидельского района 14-летний внук местного жителя, приехавший к деду в гости, взял утром лодку и пропал без связи, вернулся только к вечеру.
В Тепляках Бураевского района 4-летний мальчик ушёл гулять и пропал, его обнаружили очевидцы и привели к полицейским.
В Брише Белорецкого района рабочие пилили лес и заметили пропажу товарища. Мужчину обнаружил очевидец.
Житель Загитяка Туймазинского района отправился на велосипеде за травой и заблудился в лесу. Смог найти дорогу самостоятельно.
Под Уфой две дачницы отправились за грибами и потерялись. Тоже смогли вернуться самостоятельно и без последствий.
«Призываем быть осторожными во время прогулок на природе. Если отправляетесь в лес или другие удаленные места, обязательно сообщите близким о своих планах и возьмите с собой средства связи», — рекомендовали в ГКЧС РБ.