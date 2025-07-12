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В Башкирии в пятницу люди терялись в лесах, полях и на воде

Всего с просьбой о поиске в Службу спасения обращались пять раз.

За минувший день в Башкирии потерялось пятеро жителей, к счастью, все они нашлись живыми и здоровыми.

Напомним, в Чебыково Караидельского района 14-летний внук местного жителя, приехавший к деду в гости, взял утром лодку и пропал без связи, вернулся только к вечеру.

В Тепляках Бураевского района 4-летний мальчик ушёл гулять и пропал, его обнаружили очевидцы и привели к полицейским.

В Брише Белорецкого района рабочие пилили лес и заметили пропажу товарища. Мужчину обнаружил очевидец.

Житель Загитяка Туймазинского района отправился на велосипеде за травой и заблудился в лесу. Смог найти дорогу самостоятельно.

Под Уфой две дачницы отправились за грибами и потерялись. Тоже смогли вернуться самостоятельно и без последствий.

«Призываем быть осторожными во время прогулок на природе. Если отправляетесь в лес или другие удаленные места, обязательно сообщите близким о своих планах и возьмите с собой средства связи», — рекомендовали в ГКЧС РБ.