В Саратовской области объявили угрозу БПЛА

В Саратовской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — сообщил глава региона.
Бусаргин добавил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
Напомним, украинские дроны практически ежедневно пытаются атаковать жилые объекты в приграничных и центральных регионах РФ. Накануне средства ПВО смогли перехватить большинство дронов ВСУ. Однако, все-таки были повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове.