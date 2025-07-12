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В Саратовской области объявили угрозу БПЛА

Губернатор Бусаргин сообщил об угрозе беспилотников в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Саратовской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — сообщил глава региона.

Бусаргин добавил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.

Напомним, украинские дроны практически ежедневно пытаются атаковать жилые объекты в приграничных и центральных регионах РФ. Накануне средства ПВО смогли перехватить большинство дронов ВСУ. Однако, все-таки были повреждены жилые дома в Энгельсе и Саратове.

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