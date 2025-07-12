Пожар уничтожил одну из самых дорогих яхт мира на элитном курорте

Инцидент произошел в районе, где сосредоточены самые эксклюзивные пристани для яхт, привлекающие богатых и знаменитых людей со всего мира. Судно, которое в высокий сезон арендуется за примерно 94 тысячи долларов в неделю, было полностью охвачено огнем, начиная с носовой части, а затем пламя распространилось на нижние палубы. В результате два человека, предположительно члены экипажа в возрасте 24 и 35 лет, были спасены, хотя оба пострадали от вдыхания дыма. Других пострадавших не зафиксировано, пожар был полностью ликвидирован только через несколько часов.