Пожар уничтожил одну из самых дорогих яхт мира на элитном курорте

В один из самых престижных уголков Французской Ривьеры в знаменитом курортном городке Сен-Тропе разразился масштабный пожар на роскошной британской суперяхте стоимостью около 109 миллионов долларов. Сообщается, что огненная стихия окутала причал, где в этот момент стояли десятки других яхт, а клубы черного дыма стремительно заполнили воздух.
Инцидент произошел в районе, где сосредоточены самые эксклюзивные пристани для яхт, привлекающие богатых и знаменитых людей со всего мира. Судно, которое в высокий сезон арендуется за примерно 94 тысячи долларов в неделю, было полностью охвачено огнем, начиная с носовой части, а затем пламя распространилось на нижние палубы. В результате два человека, предположительно члены экипажа в возрасте 24 и 35 лет, были спасены, хотя оба пострадали от вдыхания дыма. Других пострадавших не зафиксировано, пожар был полностью ликвидирован только через несколько часов.
Несмотря на быстрое реагирование, пожарные столкнулись с определенными трудностями. В процессе ликвидации огня были приняты меры по эвакуации окружающих яхт и установлены барьеры для предотвращения возможного загрязнения моря. Власти пока не озвучили точную причину возгорания, и расследование только началось. Инцидент привлек внимание сотен туристов, которые наблюдали за происходящим, снимая видео и делая фотографии, ведь подобные события в этом элитном районе случаются крайне редко.
Информация о владельце судна пока не разглашается. Известно лишь, что сгоревшее судно была построена на верфи в британском Каусе и спущена на воду в 1986 году. После полного ремонта, проведенного в 2024 году, судно сейчас плавает под мальтийским флагом и считается одним из самых роскошных в своем классе. Внутри оно оборудовано пятью каютами с собственными ванными комнатами, способными вместить до 10 пассажиров, а экипаж из восьми человек обеспечивает комфорт и безопасность своих гостей.
Сен-Тропе, прославившийся благодаря французской актрисе Брижит Бардо в 1950-х годах, давно стал магнитом для звезд шоу-бизнеса и мультимиллионеров, ищущих уединения и роскоши. В 2025 году, несмотря на жаркую погоду и волну пожаров, охвативших регион, город остаётся центром притяжения для богатых путешественников. Однако, в последние недели на Средиземноморском побережье Франции произошел ряд пожаров, вызванных поджогами. Мэр Ниццы заявил, что также перебои в подаче электроэнергии в городе связаны с «злонамеренными действиями», а в Каннах, во время проведения знаменитого кинофестиваля, также были зафиксированы атаки на инфраструктуру.
Раннее пожары в окрестностях Марселя привели к закрытию аэропорта и приостановке движения поездов, что создало дополнительные сложности для местных жителей и туристов. Власти продолжают расследовать причины этих инцидентов.