Глава СК Бастрыкин поручил завести уголовное дело после ДТП с автобусом в Омске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству омского следкома возбудить уголовное дело по факту вчерашнего ДТП с автобусом.
Напомним, авария произошла вчера, 11 июля, вечером на улице Суворова. Водитель автобуса № 125 не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автовоз. В ДТП пострадали шестеро пассажиров, в том числе двое детей.
В тот же день следователи организовали доследственную проверку ПП-8. Деятельность должностных лиц и работников предприятия проверяют на предмет признаков состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Однако высшем руководством СКР решение, похоже, уже принято. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Омской области Евгению Осадчуку возбудить по факту ДТП уголовное дело и представить доклад.