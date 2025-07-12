МЧС России: В Забайкалье спасатели эвакуируют жителей подтопленных участков

«За сутки до этого жителям предлагалась эвакуация, также граждан информировали о предстоящем подтоплении. Большая часть людей от эвакуации отказалась. Спасатели МЧС России вывезли на лодках 5 человек и 3 собаки. Продолжается обход территории СНТ. Уровень воды понижается», — говорится в сообщении.