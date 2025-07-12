МЧС России: В Забайкалье спасатели эвакуируют жителей подтопленных участков

Работа сотрудников МЧС. Видео © Пресс-служба МЧС России.
«За сутки до этого жителям предлагалась эвакуация, также граждан информировали о предстоящем подтоплении. Большая часть людей от эвакуации отказалась. Спасатели МЧС России вывезли на лодках 5 человек и 3 собаки. Продолжается обход территории СНТ. Уровень воды понижается», — говорится в сообщении.
На месте работают восемь единиц техники, пять плавсредств, три беспилотника и тридцать два спасателя МЧС. Для укрепления берега задействовали тяжёлую технику.
Ранее в Чите сильный ливень вызвал масштабные перебои с электроснабжением, оставив без света несколько микрорайонов, включая центральную часть города. А многие улицы центра Забайкалья превратились в настоящие реки.