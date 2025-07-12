Названы проверенные способы пережить аномальную жару

«Постарайтесь избегать сладких газировок и кофе, которые могут способствовать обезвоживанию. Вместо этого отдавайте предпочтение холодным напиткам, воде, а также продуктам, богатым водой», — подчеркивают специалисты. Отличным выбором станут арбузы, клубника, огурцы, салаты из свежих овощей. Отмечается, что эти продукты не только утоляют жажду, но и помогают снизить внутреннюю температуру тела. Важно помнить, что чашка горячего чая, несмотря на распространенное мнение, тоже может помочь охладиться, если он будет достаточно горячим, поскольку пот испарится, и тело охладится. Однако в условиях влажного климата это менее эффективно, поэтому лучше пить холодные напитки.