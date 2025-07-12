Названы проверенные способы пережить аномальную жару

Великобритания вновь оказалась во власти раскаленного антициклона, принесшего третью за это лето волну экстремальной жары. Столбики термометров по всей стране бьют температурные рекорды, заставляя британцев искать спасения от изнуряющего зноя. Эксперты раскрыли секрет, как сохранить прохладу в доме, защитить здоровье и обеспечить комфорт домашним питомцам в этих экстремальных условиях.
Метеорологическое бюро официально объявило о повышении температуры по всей Великобритании, и, несмотря на то, что в стране привыкли к переменам погоды и зачастую не подготовлены к таким аномалиям, существует множество хитроумных способов, которые помогают пережить жару с минимальными потерями и обеспечить спокойный, комфортный сон даже в самые жаркие ночи. Климатологи подробно рассказали о наиболее эффективных и практичных методах, которые помогут сохранить прохладу, снизить риск перегрева и сделать летний период максимально комфортным.
«Первое, что стоит учитывать, — это избегать часов пиковой жары. Время с 11:00 до 15:00 считается наиболее опасным для пребывания на солнце, особенно в жаркую погоду. В этот период лучше оставаться в тени, избегать активных прогулок и физических нагрузок на улице, — поясняют специалисты. — Наденьте легкую, светлую одежду из тонкого хлопка, которая хорошо пропускает воздух и отражает солнечные лучи. Широкополая шляпа или платок защитят лицо и шею от прямых солнечных лучей и не забудьте нанести солнцезащитный крем».
Кроме того, стоит максимально эффективно заслонить солнечный свет внутри дома. Окна, выходящие на юг, особенно подвержены нагреванию, поэтому шторы или плотные занавески стоит держать задернутыми в дневное время. По словам специалистов, это поможет снизить температуру внутри помещения и не даст горячему воздуху проникнуть внутрь.
«Когда температура на улице начнет снижаться, откройте окна, чтобы впустить прохладный воздух, и используйте вентиляторы для создания естественной циркуляции», — советуют эксперты. Также они подчеркивают, что лучше расположить вентилятор стоит у окна так, чтобы он всасывал прохладный воздух с улицы, а межкомнатные двери держать открытыми, чтобы обеспечить свободное движение воздуха по всему дому.
В жаркую погоду особенно важно пить много воды, чтобы компенсировать потерю жидкости через потоотделение и дыхание.
«Постарайтесь избегать сладких газировок и кофе, которые могут способствовать обезвоживанию. Вместо этого отдавайте предпочтение холодным напиткам, воде, а также продуктам, богатым водой», — подчеркивают специалисты. Отличным выбором станут арбузы, клубника, огурцы, салаты из свежих овощей. Отмечается, что эти продукты не только утоляют жажду, но и помогают снизить внутреннюю температуру тела. Важно помнить, что чашка горячего чая, несмотря на распространенное мнение, тоже может помочь охладиться, если он будет достаточно горячим, поскольку пот испарится, и тело охладится. Однако в условиях влажного климата это менее эффективно, поэтому лучше пить холодные напитки.
Не стоит забывать о создание прохлады в доме с помощью вентиляторов и кондиционеров. В условиях, когда температура за окном достигает высоких значений, вентиляторы становятся незаменимыми помощниками.
«Можно установить вентилятор у окна, чтобы он всасывал прохладный воздух с улицы, или использовать охлаждающие вентиляторы с влажной тканью, которая помогает снизить температуру воздуха за счет испарения воды. Если есть кондиционер, его лучше включить заранее, чтобы охладить комнату», — советуют эксперты. Важно избегать использования духовки, плиты и других источников тепла, которые только увеличивают внутреннюю температуру. Также можно использовать осушитель воздуха, который поможет снизить влажность и сделать воздух более комфортным.
В жаркую погоду важно знать, как правильно подготовиться к ночи, чтобы не страдать от жары. Подчеркивается, что перед сном стоит принять теплый или прохладный душ, чтобы снизить температуру тела. Можно также намочить запястья, шею или ноги холодной водой, чтобы быстрее охладить кровь и снизить внутреннюю температуру. Спать в аномальную жару лучше всего на боку, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха вокруг тела, Влажные охлаждающие компрессы или повязки, приложенные ко лбу или шее, также помогают снизить температуру и обеспечить более комфортный сон.
В периоды сильной жары особенно важно присматривать за пожилыми родственниками, детьми и больными. Они более подвержены тепловому удару и обезвоживанию. Напомним, что признаками теплового удара считаются головокружение, головная боль, судороги, слабость, спутанность сознания и высокая температура тела. В случае появления этих симптомов необходимо немедленно перенести человека в прохладное место, дать воду и вызвать скорую помощь.
Эксперты также рассказали, что касается ухода за садом и растениями. В период сильной жары важно следить за состоянием газона и растений. Не надо допускать, чтобы трава становилась коричневой или неоднородной, это читается признаком недостатка воды. Поливать растения и газон вечером, чтобы вода лучше впиталась и не испарялась сразу под солнцем.
Также стоит в жаркую погоду помнить о питомцах. Выгуливать собак лучше рано утром или поздно вечером, избегая нагретых тротуаров и асфальта, которые способны обжечь лапы.
«В доме или саду разместите охлаждающие коврики или положите питомца на влажное полотенце в прохладной комнате. Аквариумы и вольеры лучше перенести в тень или обеспечить дополнительное охлаждение. Кошки, как и люди, могут страдать от теплового удара, поэтому важно следить за их поведением», — поясняют специалисты.