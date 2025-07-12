ПВО за ночь сбила 33 украинских беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в субботу, 12 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
По данным ведомства, 16 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, пять — над акваторией Черного моря.
Также четыре беспилотника сбили над Крымом, три — над Ростовской областью. Два дрона уничтожили над территорией Курской области и по одному — над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны РФ.
Силы противовоздушной обороны за ночь 11 июля сбили 155 украинских дронов над территорией страны. ВСУ пытались ударить по Курской, Брянской, Смоленской областям и другим регионам России.
В Минобороны России сообщили, что российские военные с 5 по 11 июля нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.