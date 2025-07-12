Магнитные бури 13 июля 2025: ударят с силой или отступят

Начало июля выдалось относительно спокойным для метезависимых.
Июль 2025 пока не принес метеозависимым головной боли, но расслабляться рано, предупреждают ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ РАН и ИСЗФ. По прогнозам специалистов, геомагнитная активность начнет колебаться уже в ближайшие дни. Будет ли магнитная буря 13 июля 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность в июле 2025.
Июль начался с повышенной солнечной активности. 9 июля в 07:25 случилась сильная солнечная вспышка, которая длилась 28 минут. Ранее, в 03:53, была меньшая вспышка, которая продолжалась 27 минут.
11 июля зафиксировали две вспышки — одна класса C и одна класса M. Вспышек самого сильного класса X не было. Несмотря на это, магнитосфера Земли пока спокойна. Индекс солнечной активности за последние 48 часов не вызывает тревоги. Но стоит помнить, что эффекты от вспышек приходят на Землю через один-три дня. А потому последствия последних вспышек могут дойти до магнитного поля в ближайшие дни.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМагнитные бури в июле 2025: какие дни станут тяжелыми для метеозависимых.
Прогноз магнитных бурь на 13 июля 2025.
Прогноз на 13 июля 2025 года:
60% — вероятность того, что геомагнитная активность приведет к магнитной буре. Это значит, что буря вполне возможна, но ещё не гарантирована.30% — вероятность умеренных геомагнитных возмущений, которые могут вызвать слабое ухудшение самочувствия.10% — спокойное магнитное поле, когда сильных изменений не произойдет.
Индексы геомагнитной активности на 13 июля:
Ap-индекс — 8. Этот показатель говорит о том, что магнитное поле Земли будет в повышенной активности и близко к магнитной буре.F10.7 индекс — 105. Это стандартный показатель для солнечной активности, означающий, что излучение от Солнца находится на среднем уровне, что приводит к умеренному воздействию на магнитное поле Земли.
Атмосферное давление 13 июля 2025 года.
На 13 июля ожидаются следующие показания атмосферного давления:
В Москве — 750 мм рт. ст. В Санкт-Петербурге — 762 мм рт. ст.
Эти значения в пределах нормы, но для некоторых людей это может стать причиной легкого дискомфорта. Например, люди с гипертонией могут почувствовать головную боль или усталость, особенно в сочетании с повышенной геомагнитной активностью. Примерно такие же ощущения могут возникнуть у людей, чувствительных к изменениям давления.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
С 14 по 20 июля — геомагнитная активность будет в пределах 3 баллов, что соответствует «зеленому уровню» — нормальной активности. Это значит, что магнитное поле Земли останется стабильным, и сильных изменений не ожидается. Магнитная буря в этот период маловероятна, и метеозависимые люди, скорее всего, не почувствуют изменений.21−25 июля — магнитное поле начнет немного возмущаться, и уровень активности повысится до 4 баллов, что соответствует оранжевому уровню. Это значит, что геомагнитная активность будет умеренной, и, возможно, некоторые метеозависимые люди почувствуют легкие изменения в самочувствии — головные боли, усталость или легкое ухудшение настроения.21−23 июля — это время, когда солнечная активность может привести к более сильным геомагнитным колебаниям. В этот период можно ожидать 5 баллов, что означает красный уровень. Сильные магнитные бури могут вызвать дискомфорт у чувствительных людей — головные боли, перепады давления и раздражительность.24−27 июля — снова наступит затишье. Магнитная активность вернется к 2−3 баллам (снова «зеленый уровень»). Это означает, что магнитное поле Земли будет снова спокойным, и изменений в самочувствии не ожидается.28−29 июля — геомагнитная активность снова повысится до 4 баллов, что соответствует оранжевому уровню. В это время возможно появление незначительных симптомов у метеозависимых людей, таких как усталость или головные боли.30−31 июля — конец месяца снова принесет спокойное состояние, уровень активности вернется к 3 баллам («зеленый»). Это будет время отдыха от возможных бурь и изменений в магнитном поле.
Но ученые, как правило, не дают прогнозы на большее количество дней, чем на трое суток вперед. Магнитные бури могут ударить неожиданно, и их сила часто зависит от изменения солнечной активности, которое может резко измениться. Так что следите за прогнозами.
Как магнитные бури влияют на здоровье.
Метеозависимые люди часто жалуются, что во время магнитных бурь у них появляются головные боли, головокружения, раздражительность или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Хотя ученые до конца не могут подтвердить, что именно магнитные бури вызывают эти симптомы, многие люди уверены, что изменения магнитного поля Земли влияет на них.
Как защититься от магнитных бурь.
Если вы чувствуете ухудшение самочувствия во время солнечной активности, есть несколько простых способов помочь себе:
Регулярный отдых и соблюдение режима сна — важно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Пить больше воды — поддержание водного баланса помогает бороться с головными болями и слабостью. Избегать стресса — стресс может усугубить симптомы. Сбалансированное питание — добавьте в рацион больше свежих фруктов, зелени и орехов, которые помогут укрепить иммунитет. Прогулки на свежем воздухе — легкие прогулки на улице могут значительно улучшить общее состояние.