Магнитные бури 13 июля 2025: ударят с силой или отступят

С 14 по 20 июля — геомагнитная активность будет в пределах 3 баллов, что соответствует «зеленому уровню» — нормальной активности. Это значит, что магнитное поле Земли останется стабильным, и сильных изменений не ожидается. Магнитная буря в этот период маловероятна, и метеозависимые люди, скорее всего, не почувствуют изменений.21−25 июля — магнитное поле начнет немного возмущаться, и уровень активности повысится до 4 баллов, что соответствует оранжевому уровню. Это значит, что геомагнитная активность будет умеренной, и, возможно, некоторые метеозависимые люди почувствуют легкие изменения в самочувствии — головные боли, усталость или легкое ухудшение настроения.21−23 июля — это время, когда солнечная активность может привести к более сильным геомагнитным колебаниям. В этот период можно ожидать 5 баллов, что означает красный уровень. Сильные магнитные бури могут вызвать дискомфорт у чувствительных людей — головные боли, перепады давления и раздражительность.24−27 июля — снова наступит затишье. Магнитная активность вернется к 2−3 баллам (снова «зеленый уровень»). Это означает, что магнитное поле Земли будет снова спокойным, и изменений в самочувствии не ожидается.28−29 июля — геомагнитная активность снова повысится до 4 баллов, что соответствует оранжевому уровню. В это время возможно появление незначительных симптомов у метеозависимых людей, таких как усталость или головные боли.30−31 июля — конец месяца снова принесет спокойное состояние, уровень активности вернется к 3 баллам («зеленый»). Это будет время отдыха от возможных бурь и изменений в магнитном поле.