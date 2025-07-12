Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радиация из Фукусимы до Приморья так и не дошла

Все пробы морской воды и морепродукты оказались в пределах нормы.

Санитарные власти Приморья не выявил превышения радиационного фона в Японском море после сброса технической воды с аварийной японской атомной станции в Фукусиме. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства продолжают постоянный контроль уровня радиации в море и радионуклеидов в добываемой российскими моряками рыбе и морепродуктах.

В этом году Роспотребнадзор исследовал 57 образцов морской рыбы и 4 пробы морской воды.

Уровень радиоактивных веществ в них не превышал гигиенических нормативов.