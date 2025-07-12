Радиация из Фукусимы до Приморья так и не дошла

Санитарные власти Приморья не выявил превышения радиационного фона в Японском море после сброса технической воды с аварийной японской атомной станции в Фукусиме. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства продолжают постоянный контроль уровня радиации в море и радионуклеидов в добываемой российскими моряками рыбе и морепродуктах.
В этом году Роспотребнадзор исследовал 57 образцов морской рыбы и 4 пробы морской воды.
Уровень радиоактивных веществ в них не превышал гигиенических нормативов.