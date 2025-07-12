За сутки в Красноярском крае утонули два человека

Не заходить в воду в неположенных местах. Если установлена табличка «Купаться запрещено», следует ограничиться только отдыхом на берегу. Используйте только официальные для купания пляжи. На диких вам могут встретиться сильные течения и водовороты. На дне озер регулярно можно найти разбитые бутылки, арматуры и другие предметы, которыми легко пораниться. Может быть резкий перепад глубин. Это особенно опасно для тех, кто плавать не умеет. Маленьких детей оставлять без присмотра нельзя. Они всегда должны находиться в поле вашего зрения. А подростков не следует отпускать на водоем без родителей или в компании друзей. В силу возраста ребята могут быть излишне самоуверенными и переоценить свои возможности. Не обманывайтесь тем, что это уже почти взрослые люди. Контроль за ними также необходим. Купаться в алкогольном опьянении опасно для жизни. Если вы катаетесь на лодках, катамаранах, сапах, гидроциклах и других маломерных судах — надевай на каждого пассажира и на себя лично спасательные жилеты!