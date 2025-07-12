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Уголовное дело завели на казахстанку из-за невыплаты 61 млн тенге

В области Абай начато досудебное расследование в отношении женщины за злостное уклонение от исполнения судебного решения, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Источник: Getty Images

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Урджарского района выявила факт злостного уклонения от исполнения решения суда о взыскании сумм в доход государства.\

«Жительница района с целью избежать исполнения решения суда об уплате 61 млн тенге произвела отчуждение своего жилого дома и сельскохозяйственной техники на общую сумму 12,5 млн тенге. Сделки были оформлены по поддельным судебным актам и без ведома судебных исполнителей. Полученные средства должник использовала на личные нужды в обход процедуры принудительного взыскания», — рассказали в прокуратуре области Абай.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по ч.3 ст. 430 УК РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.