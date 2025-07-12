Уголовное дело завели на казахстанку из-за невыплаты 61 млн тенге

«Жительница района с целью избежать исполнения решения суда об уплате 61 млн тенге произвела отчуждение своего жилого дома и сельскохозяйственной техники на общую сумму 12,5 млн тенге. Сделки были оформлены по поддельным судебным актам и без ведома судебных исполнителей. Полученные средства должник использовала на личные нужды в обход процедуры принудительного взыскания», — рассказали в прокуратуре области Абай.