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Украина атаковала российские регионы десятками дронов

В ночь на 12 июля над территорией России ликвидировали 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Атаки были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны, включая Брянскую, Ростовскую, Курскую, Воронежскую области, Краснодарский край.

Украина попыталась атаковать регионы РФ.

В ночь на 12 июля над территорией России ликвидировали 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Атаки были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны, включая Брянскую, Ростовскую, Курскую, Воронежскую области, Краснодарский край.

«…уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа…» — написали в telegram-канале ведомства. В частности 16 дронов были уничтожены над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, три — над Ростовской областью, два — над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Воронежской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средствами ПВО был сбит украинский беспилотник над территорией региона. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, пишет RT. Глава области также отметил, что в связи с текущей оперативной ситуацией режим воздушной тревоги из-за угрозы применения беспилотников в регионе не вводился.