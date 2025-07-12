Украина атаковала российские регионы десятками дронов

«…уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа…» — написали в telegram-канале ведомства. В частности 16 дронов были уничтожены над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — над Крымом, три — над Ростовской областью, два — над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику были перехвачены над Воронежской областью, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.