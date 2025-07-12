В Ростовской и Воронежской областях отразили атаку беспилотников

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о перехвате беспилотного летательного аппарата в Миллеровском районе в ночь на 12 июля. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
«Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — говорится в сообщении.
Параллельно губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об отражении атаки БПЛА в пригороде Воронежа. Он подчеркнул, что угроза беспилотников в регионе официально не объявлялась, а инцидент не повлек последствий для населения и инфраструктуры.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он.
Напомним, системы противовоздушной обороны России за последнюю ночь успешно перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата дрона над семью регионами страны.