Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской и Воронежской областях отразили атаку беспилотников

Беспилотники сбили в Ростовской и Воронежской областях в ночь на 12 июля.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о перехвате беспилотного летательного аппарата в Миллеровском районе в ночь на 12 июля. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе», — говорится в сообщении.

Параллельно губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об отражении атаки БПЛА в пригороде Воронежа. Он подчеркнул, что угроза беспилотников в регионе официально не объявлялась, а инцидент не повлек последствий для населения и инфраструктуры.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал он.

Напомним, системы противовоздушной обороны России за последнюю ночь успешно перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата дрона над семью регионами страны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше