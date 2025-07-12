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Спасатели МЧС России помогают жителям подтопленных участков в Забайкалье: видео

В результате волны добегания уровень воды в реке Чита возле СНТ «Шишкино-Остров» повысился. В четырех местах произошел подмыв берегоукрепительной насыпи. Накануне жителям предлагали эвакуироваться, а также предупредили о возможном подтоплении. Однако большинство людей отказались покидать свои дома. Спасатели МЧС России эвакуировали на лодках пятерых человек и трех собак. В настоящее время продолжается обход территории СНТ. Уровень воды постепенно снижается. На месте задействованы 8 единиц техники, 5 плавсредств, 3 беспилотника и 32 спасателя МЧС России. Для укрепления берегов привлечена тяжелая техника.

В результате волны добегания уровень воды в реке Чита возле СНТ «Шишкино-Остров» повысился. В четырех местах произошел подмыв берегоукрепительной насыпи.

Накануне жителям предлагали эвакуироваться, а также предупредили о возможном подтоплении. Однако большинство людей отказались покидать свои дома.

Спасатели МЧС России эвакуировали на лодках пятерых человек и трех собак. В настоящее время продолжается обход территории СНТ. Уровень воды постепенно снижается.

На месте задействованы 8 единиц техники, 5 плавсредств, 3 беспилотника и 32 спасателя МЧС России. Для укрепления берегов привлечена тяжелая техника.