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В Приморском крае сошли с рельсов восемь вагонов

Восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов в Приморье, пострадавших нет, сообщает в своем Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов в Приморье, пострадавших нет, сообщает в своем Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, инцидент произошел на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги.

Вагоны с щебнем не опрокинулись, никто не пострадал, срыва графика движения поездов не допущено. Размер ущерба устанавливается, говорится в сообщении.

На данный момент проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), все обстоятельства выясняются, информирует ведомство.