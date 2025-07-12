Мошенники придумывают все новые способы обмана омичей для выуживания их денег. Так, молодая омичка перевела лженалоговику 1,2 млн рублей.
Как рассказали в прокуратуре Омской области, несколько дней назад женщине позвонил неизвестный. Представился работником налоговой службы и предложил помощь в оформлении налогового вычета. Омичка опрометчиво согласилась.
А через некоторое время ей перезвонил липовый сотрудник ФСБ и убедил ее в том, что деньги с ее счета пытаются похитить неизвестные, и предложил перевести сбережения на «безопасный счет».
Женщина согласилась и осталась совсем без средств — 1,2 млн рублей она перевела мошенникам. По данному факту в полиции заведено и расследуется уголовное дело.
В прокуратуре Омской области омичам напоминают, что сотрудники налоговой службы, банков, ФСБ и прочих ведомств никогда не звонят абонентам, а никакого «безопасного счета» попросту не существует. Помните — по такой схеме действуют мошенники и просто положите трубку.