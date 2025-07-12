Подросток получил электротравму при попытке перелезть через поезд под Красноярском

На станции Козулька Красноярского края 16-летний местный житель получил серьезные травмы при попытке перелезть через грузовой железнодорожный состав. Об этом сообщила 12 июля транспортная полиция Сибири.
Подросток оказался на опасном расстоянии от контактной сети, что привело к возникновению электрической дуги. С многочисленными ожогами юноша был доставлен в медицинское учреждение. Инцидент произошел после поступления сообщения в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Ачинск.
Ранее портал kras.mk.ru сообщил, что в реке Чулым утонул мужчина.