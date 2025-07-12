Подросток получил электротравму при попытке перелезть через поезд под Красноярском

Подросток оказался на опасном расстоянии от контактной сети, что привело к возникновению электрической дуги. С многочисленными ожогами юноша был доставлен в медицинское учреждение. Инцидент произошел после поступления сообщения в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Ачинск.