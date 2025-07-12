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Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше — в салоне находилось 60 человек

В пресс-службе полиции Подкарпатского воеводства сообщили об аварии, которая произошла вечером 10 июля.

Источник: Смартпресс

Так, в городе Жешув автобус, перевозивший белорусов, врезался в звукоизоляционные экраны после того, как столкнулся с легковушкой на круговом перекрёстке. На момент ДТП в салоне находилось 60 человек.

По данным полиции, за рулём транспорта находился 54-летний гражданин Молдовы. Двигаясь со стороны Соколув-Малопольски на кольцевой развязке Куроня, он не уступил дорогу водителю легковой Kia, в результате чего потерял контроль и выехал за звукоизоляционные экраны на улицу Реха. Это привело к тому, что автобус вылетел с проезжей части и пробил ограждение.

К счастью, обошлось без жертв. Водителя признали виновным в создании аварийной ситуации и выписали ему штраф, подытожили в полиции Подкарпатского воеводства и призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Под Фаниполем «Газель» врезалась в трактор.

В УГАИ УВД Миноблисполкома сообщили об аварии, которая в пятницу утром произошла под Фаниполем. Так, около 07:40 на 22-ом километре трассы Р-1 «Минск — Дзержинск» «Газель» врезалась в трактор. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало три человека.

В ведомстве рассказали, что во время движения 39-летнему водителю микроавтобуса стало плохо, из-за чего он и столкнулся с трактором-погрузчиком, которым управлял мужчина 49 лет. По данным ГАИ, на момент аварии в «Газели» находилось 8 человек, 3 из которых (включая водителя) получили травмы.