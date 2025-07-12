Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше — в салоне находилось 60 человек

По данным полиции, за рулём транспорта находился 54-летний гражданин Молдовы. Двигаясь со стороны Соколув-Малопольски на кольцевой развязке Куроня, он не уступил дорогу водителю легковой Kia, в результате чего потерял контроль и выехал за звукоизоляционные экраны на улицу Реха. Это привело к тому, что автобус вылетел с проезжей части и пробил ограждение.