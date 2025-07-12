В Чиназе брат зарезал родную сестру и неделю скрывал тело на балконе

«В тот день она снова не смогла заплатить. Я сам перевёл за неё деньги. Поздно ночью она пришла ко мне в комнату с ножом. Навела его на меня. Когда я попытался отобрать нож, случайно задел её. Увидел кровь — и будто потерял контроль», — рассказал подсудимый.