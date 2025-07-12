В Чиназе брат зарезал родную сестру и неделю скрывал тело на балконе

События развернулись в феврале этого года. По данным следствия, мужчина, устав от постоянных ссор с 30-летней сестрой, которая была разведена и воспитывала двух детей, в порыве агрессии нанёс ей около 60 ножевых ранений. По его словам, причиной конфликта стал очередной спор, связанный с выплатой кредита.
«В тот день она снова не смогла заплатить. Я сам перевёл за неё деньги. Поздно ночью она пришла ко мне в комнату с ножом. Навела его на меня. Когда я попытался отобрать нож, случайно задел её. Увидел кровь — и будто потерял контроль», — рассказал подсудимый.
После убийства молодой человек спрятал тело на балконе, завернув его в ковер. Труп оставался там с 14 по 22 февраля. Он утверждает, что не знал, как поступить, был в шоковом состоянии.
«Я был не в себе. Только мысль о тюрьме крутилась в голове. Было холодно, запаха не было. Я очень сожалею. За всю жизнь мы даже ни разу не обнялись…», — добавил он.
Соседи описывали убитую как конфликтную, вспыльчивую, часто ссорившуюся не только с братом, но и с матерью. Сам обвиняемый добавил, что не раз просил мать показать сестру врачу или обратиться за помощью в милицию, но та боялась «позора».
«Мама всегда говорила: “Не позорь нас”. А теперь вот и “не позоримся”…», — сказал он.
Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве. Он приговорён к восьми годам лишения свободы.
Это история о том, как нерешённые семейные конфликты, отсутствие поддержки и страх за «честь семьи» могут привести к самой страшной развязке. В результате одна жизнь оборвалась, а вторая — перечёркнута. И, пожалуй, самая трагичная участь — у матери: одновременно она лишилась и дочери, и сына.