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В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов

В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов со щебнем.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Восемь вагонов, груженых щебнем, сошли с рельсов в Приморье, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России.

«По предварительным данным, сегодня на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), все обстоятельства выясняются, информирует ведомство.