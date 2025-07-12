В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов

ВЛАДИВОСТОК, 12 июл — РИА Новости. Восемь вагонов, груженых щебнем, сошли с рельсов в Приморье, пострадавших нет, сообщает в своем Тelegram-канале Восточное МСУТ СК России.
«По предварительным данным, сегодня на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), все обстоятельства выясняются, информирует ведомство.