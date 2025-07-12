В России предупредили Мерца о последствиях поставок ракет Taurus Украине

«Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал» — заявил Степашин в разговоре с РИА Новости. Он заявил, что Россия будет рассматривать отправку ракет Taurus на Украину, направленных в центр страны, как вовлечение Германии в активные боевые действия против РФ, что повлечет за собой серьезные последствия. Степашин также отметил, что Москве известно местоположение предприятий, где производятся ракеты Taurus: «Пускай думают».