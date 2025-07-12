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В России предупредили Мерца о последствиях поставок ракет Taurus Украине

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин резко отреагировал на намерение Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Он обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, подчеркнув, что такие поставки Москва будет расценивать как прямое участие Германии в военных действиях против России.

Степашин обратился к Фридриху Мерцу, высказавшему намерение поставлять Киеву ракеты Taurus.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин резко отреагировал на намерение Германии поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Он обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, подчеркнув, что такие поставки Москва будет расценивать как прямое участие Германии в военных действиях против России.

«Я не хочу тут обострять ситуацию, но, по крайней мере, я хочу, чтобы Мерц нас услышал» — заявил Степашин в разговоре с РИА Новости. Он заявил, что Россия будет рассматривать отправку ракет Taurus на Украину, направленных в центр страны, как вовлечение Германии в активные боевые действия против РФ, что повлечет за собой серьезные последствия. Степашин также отметил, что Москве известно местоположение предприятий, где производятся ракеты Taurus: «Пускай думают».

Ранее Фридрих Мерц подтвердил, что Германия вместе с другими западными странами больше не ограничивает Украину в использовании западного оружия по территории России. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Киев и Берлин продолжают обсуждение поставок Taurus, но детали переговоров остаются закрытыми.

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