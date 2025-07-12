В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов со щебнем

В Приморском крае на станции Сибирцево произошел сход с рельсов восьми вагонов с щебнем. В результате происшествия никто не пострадал, на движение поездов ситуация не повлияла. Проводится доследственная проверка, сообщает ИА PrimaMedia.
«12 июня около 10.30 (время местное) на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги в Черниговском районе Приморского края при выполнении маневровых работ произошел сход 8 вагонов с щебнем», — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Опрокидывания вагонов не допущено. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Уссурийской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Приморская транспортная прокуратура контролирует ход доследственной проверки.