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В Приморье восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов

Доследственная проверка проводится в Приморье из-за схода с рельсов вагонов со щебнем.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов, заполненных щебнем. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Восточного МСУТ Следственного комитета России.

«Сегодня на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания», — уточняется в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов не было нарушено. В настоящее время оценивается размер причиненного ущерба.

Инициирована доследственная проверка по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре в вагоне поезда на железнодорожной станции в Пермском крае.