В Приморье восемь вагонов со щебнем сошли с рельсов

В Приморье с рельсов сошли восемь вагонов, заполненных щебнем. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Восточного МСУТ Следственного комитета России.
«Сегодня на станции Сибирцево Дальневосточной железной дороги произошел сход восьми вагонов, груженных щебнем, без опрокидывания», — уточняется в публикации.
В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов не было нарушено. В настоящее время оценивается размер причиненного ущерба.
Инициирована доследственная проверка по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), по результатам которой будут установлены все обстоятельства случившегося, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о пожаре в вагоне поезда на железнодорожной станции в Пермском крае.