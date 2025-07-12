Восемь вагонов сошли с рельсов в Приморье

До этого в Амурской области на железной дороге произошло столкновение двух поездов, в результате которого один из локомотивов сошел с рельсов. Сообщается, что один из поездов перевозил 13 пустых вагонов. В результате аварии у одного из локомотивов сошла колесная пара.