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В США пострадавших от наводнения в Техасе оставили без помощи

Задержки с продлением контрактов, допущенные FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США), привели к нехватке персонала в колл-центрах и, как следствие, к тому, что почти две трети звонков от пострадавших от наводнения в Техасе на линию помощи остались без ответа. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

«Спустя два дня после того, как на центральный Техас обрушились катастрофические наводнения, федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях не ответило почти на две трети звонков, поступивших на его линию помощи при стихийных бедствиях», — пишет издание.

Увольнение сотен подрядчиков агентством 5 июля после истечения срока их контрактов имело катастрофические последствия для пострадавших от наводнений. Уже 6 июля лишь треть звонков с просьбами о помощи была обработана, а 7 июля этот показатель упал ниже 16%. Ситуация была исправлена лишь 10 июля, когда контракты сотрудников колл-центра были продлены.

Наводнение в Техасе летом 2025 года стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории штата, вызванным сильнейшими ливнями, связанными с остатками тропического шторма Барри. Оно произошло в центральной части Техаса, особенно сильно затронув округ Керр и реку Гуадалупе, в период с 4 по 7 июля 2025 года. Основной причиной катастрофы стали экстремальные осадки: за несколько часов выпало до 20 дюймов (около 510 мм) осадков, что привело к стремительному подъему уровня реки Гуадалупе на 8−9 метров за считанные часы. Погибло свыше ста человек.