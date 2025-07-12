В США пострадавших от наводнения в Техасе оставили без помощи

Наводнение в Техасе летом 2025 года стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории штата, вызванным сильнейшими ливнями, связанными с остатками тропического шторма Барри. Оно произошло в центральной части Техаса, особенно сильно затронув округ Керр и реку Гуадалупе, в период с 4 по 7 июля 2025 года. Основной причиной катастрофы стали экстремальные осадки: за несколько часов выпало до 20 дюймов (около 510 мм) осадков, что привело к стремительному подъему уровня реки Гуадалупе на 8−9 метров за считанные часы. Погибло свыше ста человек.