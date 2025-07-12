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16-летний казахстанец вышел на свободу по амнистии

16-летний подросток освободился по амнистии из учреждения № 11 средней безопасности для содержания несовершеннолетних в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, находясь на свободе, парня воспитывала бабушка, он жил с младшими братьями. Родители его развелись и оставили детей незрячей бабушке.

Юноша говорит, что они жили на пенсию бабушки. Он, как и другие его сверстники, хотел вкусно питаться, надевать модную одежду. Но пенсии хватало только на базовые потребности, продукты. Тогда 14-летний мальчик начал совершать кражи.

Отбыв 1 год и 3 месяца лишения свободы, подросток вышел на свободу и поехал к своей бабушке и братьям, которые его ждут. Женщина не смогла за ним приехать, поэтому до Мангистау в поезде подростка сопровождал сотрудник учреждения.

За время нахождения в местах лишения свободы парень соблюдал установленный порядок отбывания наказания, учился в школе при учреждении, за хорошее поведение применена мера поощрения. При освобождении заявил, что осознал ценность свободы и намерен в дальнейшем жить законопослушно.